Tragedia en Sorata: hallan sin vida a niño de cuatro años arrastrado por el río

La comunidad de Sorata se encuentra sumida en el dolor tras el hallazgo del cuerpo de un niño de cuatro años que fue arrastrado por la corriente del río. Luego de una intensa movilización que involucró a la Unidad de Bomberos y a los propios vecinos, el cadáver fue localizado a cinco kilómetros del puente San Cristóbal, en el departamento de La Paz.

El fatal incidente ocurrió mientras el pequeño jugaba con un carrito en la orilla, momento en el que el caudal lo sorprendió y lo alejó de la vista de sus familiares.

"Esta mañana la Unidad de Bomberos, junto a padres y vecinos, ya lo han encontrado; el niño, según referencias de la madre, estaba jugando y en ese momento habría sucedido el arrastre", informó la Policía.

Tras el rescate de los restos en una zona alejada del punto de origen, las autoridades procedieron con los protocolos correspondientes para asistir a los allegados. Según el reporte oficial, se ha efectuado la entrega del menor a su familia para que puedan proceder con el velatorio y darle cristiana sepultura.

