"Ella está delicada de salud": Defensa de exgerente de YPFB cuestiona aprehensión

El abogado Ariel Góngora, defensa de la exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, aseguró que desconocía la existencia de una orden de aprehensión en contra de su defendida y cuestionó el procedimiento asumido por el Ministerio Público.

“Ella tenía una orden de aprehensión por incumplimiento de deberes y usurpación de funciones”, señaló el jurista, al confirmar que la medida fue ejecutada en el marco de ese proceso penal.

Sin embargo, Góngora sostuvo que, hasta donde tiene conocimiento, nunca se emitió una citación previa para que Delgadillo preste su declaración informativa. “Hasta donde yo sé, está la orden de aprehensión emitida por la 226. Nunca hubo una citación para que preste su declaración informativa; lo único que sé es la orden de aprehensión”, manifestó.

El abogado consideró que lo correcto hubiera sido convocarla formalmente antes de proceder con la aprehensión. “Ahorita lo están haciendo de esta manera, pero lo correcto sería que emitan una citación para que venga a declarar”, afirmó.

La defensa también advirtió que la exautoridad atraviesa un delicado estado de salud. “Ella está un poco delicada, fue operada no hace mucho del corazón; entonces eso también se va a ver, el tema de salud, tras que hable con ella”, añadió Góngora.

Se prevé que en las próximas horas Delgadillo brinde su declaración ante la Fiscalía y posteriormente se defina su situación jurídica en audiencia de medidas cautelares, mientras la defensa analiza las acciones legales a seguir.

