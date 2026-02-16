ABC habilita paso provisional en la carretera Oruro–Cochabamba tras derrumbe

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este lunes que ya se habilitó un paso provisional en el sector Silla Kasa, en la carretera que conecta Oruro con Cochabamba, tras el derrumbe registrado en el tramo Confital–Bombeo.

Según el reporte oficial, luego de un intenso trabajo operativo se logró liberar un carril para permitir la circulación vehicular controlada, mientras continúan las labores de limpieza y estabilización del talud.

La institución señaló que se activaron acciones inmediatas y coordinadas para atender la emergencia. Para ello, se movilizó personal técnico especializado y maquinaria pesada que permanece en la zona afectada.

Los trabajos enfrentaron dificultades debido a la congestión vehicular, lo que complicó inicialmente el desplazamiento de los equipos hasta el sector; sin embargo, el trabajo continuo permitió restablecer parcialmente el tránsito.

La ABC Regional Oruro comunicó a transportistas y conductores particulares que el tránsito se realizará bajo control y con señalización, por lo que recomendó extremar precauciones y respetar las indicaciones del personal desplazado en el lugar.

Asimismo, la Regional Cochabamba respalda las tareas de limpieza con maquinaria pesada para acelerar la rehabilitación total de la vía.

