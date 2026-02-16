Paz destaca caída del riesgo país y afirma que Bolivia recupera confianza internacional

El presidente Rodrigo Paz calificó como una gran noticia la reducción del riesgo país y aseguró que Bolivia ha mejorado de manera significativa su imagen ante los organismos internacionales y los mercados financieros.

“En menos de seis o siete meses hemos bajado de 2.200 puntos de riesgo país a menos de 500; hoy estamos alrededor de 470 puntos. Eso es extraordinario”, enfatizó el mandatario.

Paz señaló que este descenso refleja una mayor confianza en la economía nacional. “Bolivia hoy es más confiable en el mundo”, afirmó.

Asimismo, destacó el respaldo ciudadano como un factor clave en este proceso. “Bolivia es más grande que la envidia, es el amor, la fe y la voluntad del pueblo boliviano, y ahí estamos trabajando para hacer las cosas adecuadas”, sostuvo.

El pasado jueves 12 de febrero, Bolivia registró un riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, un nivel que, según el Gobierno, evidencia una mejora sustancial en la percepción internacional sobre la estabilidad y el desempeño de la economía nacional.

El riesgo país es un indicador que mide la percepción de los inversionistas sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras y constituye un factor clave para el acceso al financiamiento externo y el costo del endeudamiento.

