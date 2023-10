Caída de bonos y reservas ubican a Bolivia tercera en ranking Latinoamericano de riesgo país

Cargando...

El índice de “riesgo país” de Bolivia, era 564 puntos al cierre de 2022, pero en el transcurso de este año, los bonos soberanos se deterioraron notablemente, por lo que, hasta el 17 de octubre, la métrica se triplicó hasta las 1.831 unidades.

En paralelo, los bonos soberanos ecuatorianos tuvieron un alza moderada en los últimos días, a raíz de la derrota electoral del correísmo a manos del candidato de derecha, Daniel Noboa, por lo que Bolivia terminó por desplazar a Ecuador como la tercera nación con el riesgo país más alto en Latinoamérica.

A partir de dichos cambios, estos son los países con el peor Emerging Markets Bond Index (EMBI), según la medición del banco JP Morgan:

Venezuela: 37.005 puntos

Argentina: 2.376 puntos

Bolivia:1.831 puntos

Ecuador:1.733 puntos

El Salvador: 768 puntos

México: 372 puntos

Honduras: 359 puntos

Colombia: 343 puntos

República Dominicana: 318 puntos

Costa Rica: 253 puntos

¿Por qué subió tanto el riesgo país boliviano?

El EMBI o riesgo país es un índice de referencia diseñado por JP Morgan para seguir el rendimiento de bonos emitidos por países en desarrollo o mercados emergentes. La debacle boliviana comenzó cuando el Banco Central de Bolivia (BCB) informó una fuerte de caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que descendieron de $us 15.123 millones en 2015, a $us 3.538 millones en febrero de este año.

Además que, recién en el segundo semestre el BCB volvió a referirse al asunto, para mencionar que las reservas netas al finalizar abril se ubicaban en $us 3.158 millones.

“El incremento del Riesgo País tiene que ver con el deterioro de los indicadores macroeconómicos, como por ejemplo el agotamiento de las RIN”, resumió el exdirector del BCB Gabriel Espinoza, citado por el portal de Bloomberg.

“En base al último informe del BCB sobre la venta de oro, podemos reconstruir el estado de las Reservas.Hasta agosto, el total de las RIN estarían un poco por encima de los $us 2.065 millones, de los cuales sólo $us 395 millones son dólares. En meses de importaciones, aún tomando todas las RIN(que no se pueden usar en su totalidad), llegamos apenas a 1,9 meses”, detalló Espinoza.