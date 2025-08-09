Candidatos a la presidencia aceleran sus cierres de campaña para las elecciones generales

A casi una semana de las Elecciones Generales, previstas a desarrollarse el próximo 17 de agosto, los partidos políticos en carrera electoral, intensifican sus actividades y cierres de campaña.

Algunos forman parte de caravanas y concentraciones organizadas por sus seguidores en los diferentes departamentos.

En los últimos días, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, estuvieron en Beni, en tanto Jorge Quiroga visitó Pando, y finalmente Andrónico Rodríguez, hizo su paso por regiones del departamento de Santa Cruz.

Solo este fin de semana, el candidato por la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, cerró su campaña electoral en El Alto, subió a una cisterna de combustible e indicó que busca ganar en primera vuelta.

La jornada de este viernes, Samuel Doria Medina estuvo en Cochabamba, con un acto que recorrió algunas calles de la zona norte de la ciudad, y este sábado, cerrará su campaña con un gran espectáculo en el cambódronomo de Santa Cruz.

La jornada de votación está prevista para este domingo 17 de agosto, los Tribunales Electorales Departamentales ya iniciaron con el armado de las maletas electorales, para así cumplir con el cronograma de actividades establecido.

