Chofer pierde la vida tras chocar con un camión que llevaba troncos "sin señalización"

Un fatal accidente cobró la vida del conductor de un minibús en la carretera que une Guabirá con Portachuelo en Santa Cruz, el vehículo de la víctima terminó impactando en la parte trasera de un camión que transportaba troncos.

Según el reporte preliminar, el conductor del vehículo de transporte público circulaba por la carretera y no se percató de la presencia de un camión que llevaba troncos, ya que los testigos aseguran, que este no contaba con la señalización correspondiente.

El vehículo de transporte público es afiliado a la Cooperativa de Transporte Germán Moreno (Santa Cruz-Montero) y quedó completamente destrozado en su parte delantera.

El hecho fue reportado a la Policía, y ahora se esperan los resultados del proceso de investigación, para determinar responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play