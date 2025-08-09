Trump contra carteles en el extranjero: ¿Cómo afecta a Bolivia el anuncio?

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el envío tropas contra los carteles del narcotráfico en América Latina para “proteger” a su país, se encendieron las alarmas, sobre todo en las regiones de Venezuela y México.

Pero, ¿qué pasa con Bolivia?

El coronel Jorge Santiesteban, analista, hizo una interpretación de lo que este anuncio podría significar para nuestro país, y señaló que todo dependerá del accionar del Gobierno, aunque la gestión de Luis Arce, está a punto de concluir, debido al año electoral.

“Salpica desde el punto de vista en la implicancia y vínculo de relación diplomática y política que tiene Bolivia con Venezuela, y Venezuela está gobernada por el hombre más buscado en el globo, con la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro”, expresó Santiesteban.

Trump redobló su apuesta contra Maduro en las últimas horas, recordemos que el pasado jueves, Pam Bondi, la fiscal general, anunció que el Gobierno aumentó hasta los 50 millones de dólares la recompensa para la detención de Maduro.

La funcionaria acusa al líder venezolano de colaborar con el Tren de Aragua, una organización nacida en Venezuela hace quince años que operó desde la cárcel de Tocorón.

Maduro es también vinculado por el trumpismo con el Cartel de los Soles, una organización criminal responsable de traficar drogas a Estados Unidos.

“Que significa esto para Venezuela, de que Nicolás Maduro va a ser detenido en una intervención militar y los asociados como Bolivia, que abastecen con droga a ese gobierno narcotraficante, tendría intervención”, agregó en su apreciación.

