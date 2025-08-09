"Policías no devuelven el dinero": Víctima de asalto en La Paz peregrina por justicia

Después de varios meses del robo que sufrió un empresario en la ciudad de La Paz, el proceso de investigación se mantiene en contra de cuatro, ahora expolicías del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), acusados de sustraer dinero a la víctima del asalto.

La acusación es en contra de Juan B.V.P. (43 años), David D.G.T. (41), Claudio I.S.O. (47) y Julio C.V.O. (28), quienes, según la acusación, habrían exigido y recibido al menos 83.000 dólares y 600 mil bolivianos del propietario de una casa de cambios en la zona sur de La Paz, durante la investigación del hecho de robo que había sufrido la víctima. El delito por el que se los investiga es por cohecho pasivo propio y concusión.

El abogado de la víctima, relató que, pese a que el proceso de investigación avanza y los funcionarios policiales fueron dados de baja en un proceso disciplinario, no se ha logrado recuperar el dinero que su cliente entregó a los exfuncionarios, un monto que superaría los 83 mil dólares.

“Lastimosamente, a pesar de que toda la prueba ya se está demostrando, que es suficiente para declararlos culpables, como se ha emitido en la resolución, simplemente los funcionarios policiales han preferido esconder esa parte y seguir dañando, en vez de que devuelvan el dinero, pero ni siquiera han dado rastro de ellos”, explicó Horacio Toro, abogado de la víctima.

Ahora se espera seguir avanzando en el proceso y lograr la devolución de los recursos.

Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2024, cuando el propietario de una casa de cambios, sufrió un asalto armado presuntamente por ciudadanos colombianos. Pidió ayuda a la Policía, y efectivos del DACI lo trasladaron a sus dependencias.

Según la denuncia, el empresario fue presionado para declarar que se trataba de un autorrobo, fue interrogado en 7 ocasiones, la víctima indicó que le habrían solicitado la entrega de dinero y en primera instancia se llevaron 30.000 dólares en efectivo.

Luego, los policías le pidieron que entregue el resto del dinero para resguardarlo. La víctima guardó 600 mil bolivianos y 53.000 dólares en 3 mochilas y se las entregó a los acusados para que las entregaran a su esposa, pero, según la denuncia, nunca se hizo esa entrega y los policías negaron haber recibido el dinero.

