Vendedores de menudencias logran algunos acuerdos, pero mantienen paro indefinido por alza de precios en frigoríficos

Comerciantes mantienen un paro indefinido como medida de presión ante el incremento de los precios de las menudencias, afectando directamente a la población que depende de estos productos.

En declaraciones en el programa El Mañanero, los vendedores explicaron que ya han tenido acercamientos con algunos frigoríficos.

“Ya tenemos respuesta de dos frigoríficos que sí nos van a dar luz verde y nos van a bajar los precios”, indicó la representante de los comerciantes, quien agregó que han solicitado a los demás establecimientos la misma consideración para lograr una reducción gradual.

Los comerciantes señalaron que no buscan regresar a los precios que se manejaban en enero, pero consideran necesario que los costos empiecen a bajar paulatinamente, en línea con la disminución de los precios de otros productos de la canasta familiar.

Sobre la duración del paro, los vendedores afirmaron que se mantendrá de manera indefinida hasta que todos los frigoríficos accedan a reducir los precios.

“Vamos a continuar porque ya tenemos más o menos la viabilidad de poder solucionarlo entre el transcurso de la mañana y en la tarde”, concluyó, reiterando su compromiso con una medida que consideran justa para la población.

En el departamento existen siete frigoríficos privados, y actualmente se cuenta con la aceptación de dos para bajar los costos.

