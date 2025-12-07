TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Precaución! Lluvias activan alerta amarilla en ríos de La Paz

La persistente precipitación de esta madrugada provocó ascensos leves en el Choqueyapu, Irpavi y otros afluentes, manteniendo a la ciudad en estado de precaución. Se esperan más lluvias por la tarde.

Milen Saavedra

07/12/2025 15:06

Alerta amarilla en La Paz: Lluvias matinales elevan el nivel de los ríos principales. Imagen: Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La época de lluvias se siente con fuerza en La Paz. Una persistente lluvia cayó sobre el municipio durante la madrugada, provocando un incremento en el nivel de los ríos y activando la alerta amarilla en el sistema de monitoreo de la Alcaldía.

Según el reporte del Centro de Monitoreo de la Alcaldía de La Paz, la precipitación se registró a partir de las 6 de la mañana con una intensidad que varió de débil a moderada.

Principales ríos al límite amarillo

El informe confirma que los ríos principales de la ciudad presentaron un ascenso leve que alcanzó el límite de la alerta amarilla.

Los afluentes que registraron este incremento leve son:

  • Choqueyapu

  • Orkhojahuira

  • Irpavi

  • Achumani

  • Huayñajahuira

Todos se mantienen, por el momento, dentro de los parámetros de precaución establecidos por la alerta amarilla.

Pronóstico para la tarde y advertencia

La Alcaldía de La Paz ha solicitado a la población estar pendiente de la evolución de la crecida de los ríos, ya que se esperan nuevas precipitaciones durante la tarde. Se pronostican lluvias dispersas a partir de las 3 de la tarde, lo que podría generar un leve incremento adicional en los cauces principales.

Las autoridades recuerdan que, si los niveles de los ríos superan las alertas amarilla y naranja, existe el riesgo de un incremento significativo que podría llegar a superar el nivel rojo, el cual indica peligro inminente.

 

 

