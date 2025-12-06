TEMAS DE HOY:
Nacionales

Senamhi emite alerta naranja por ascensos de ríos y riesgo de desbordes entre el 6 y 8 de diciembre

El aviso detalla incrementos súbitos y progresivos en cuencas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

06/12/2025 14:29

Senamhi emite alerta naranja ante ascensos progresivos en algunos ríos. FOTO: SENAMHI

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja para el 6 al 8 de diciembre por la posible crecida de ríos en distintos departamentos del país, debido a lluvias persistentes que elevan el riesgo de desbordes en áreas vulnerables.

El aviso hidrológico N.º 39/2025 advierte ascensos repentinos y progresivos en los caudales, con posibilidad de desbordes en cuencas sensibles. La alerta cubre ríos como Yapacaní, San Julián, Iténez, Mamoré, Grande, Machupo, Piraí, Ichilo, Chapare, Caine, Mizque y Rocha, además de zonas del Beni.

 

 

Recomendaciones a la población

La población debe mantenerse informada mediante reportes oficiales, evitar acercarse a ríos o zonas propensas a inundaciones. 

 

