Caso Fondo Indígena: Defensa de Patty asegura que recusos se utilizaron conforme a proyecto

La exdiputada del MAS, Lidia Patty, permanece detenida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) mientras espera la audiencia de medidas cautelares, en la que la Fiscalía solicitará cuatro meses de detención preventiva por su presunta implicación en irregularidades relacionadas con el caso Fondo Indígena.

El abogado de Patty, Richard Cerda, señaló que la acción de libertad presentada en favor de su defendida fue rechazada, pero defendió la legalidad de los fondos que se le atribuyen.

“En ningún momento se ha llegado a incumplir este contrato y, más bien, la señora Patty ha utilizado estos dineros para la construcción de carpas solares y la implementación de la producción de tomates en la provincia Bautista Saavedra”, afirmó Cerda.

Según explicó, los 650 mil bolivianos transferidos a la cuenta de Patty corresponden al primer desembolso del convenio 48/2010 aprobado mediante el Fondo Indígena.

“Estos 650 mil bolivianos, de acuerdo a los informes técnicos, ya han sido dispuestos para la construcción de estas carpas. Existen actas de recepción de obras por las ocho comunidades realizadas en la provincia Bautista Saavedra”, agregó.

El abogado también recordó que, en 2012, Patty denunció a la empresa constructora por incumplimiento de contrato, pero la fiscalía de entonces rechazó la denuncia.

“Con los mismos elementos que cruzan en el cuaderno de investigaciones, se está demostrando que la señora Patty ha utilizado estos dineros conforme a lo previsto en el proyecto”, sostuvo Cerda, anticipando que la defensa solicitará la libertad pura y simple en la audiencia de medidas cautelares.

Respecto al uso de un traductor en quechua, Cerda explicó: “La señora Patty tiene conocimiento del castellano, pero este no es muy fluido. A través de la traducción al quechua, se busca garantizar que pueda defenderse correctamente y que no se la malinterprete en sus declaraciones”.

