El Nuevo Mercado La Ramada inaugura la temporada navideña con una colorida caravana

El espíritu navideño ya se siente en el Nuevo Mercado La Ramada, donde los comerciantes se reunieron para decorar su árbol de Navidad y ultimar detalles para la gran caravana y feria festiva que se realizará este viernes 5 de diciembre.

Desde tempranas horas, los vendedores organizaban adornos, luces y espacios especiales para recibir a las familias que cada año visitan la zona en busca de productos y actividades propias de la temporada. La caravana navideña está programada para arrancar a las 17:00 y se prevé que el desfile principal se viva alrededor de las 18:30.

“Nosotros ahorita estamos ya en los preparativos para el adorno navideño, para esperar al público, darles algo donde se tomen algunos recuerdos. (...) Estamos viendo cómo incentivar a toda la población a que vengan, participen y nos acompañen en la caravana que estamos preparando”, explicó Francy Ticona, encargada de la feria.

Añadió que el recorrido partirá desde la avenida Moscú y podría extenderse hasta la zona de Los Lotes, dependiendo de las condiciones del momento.

La actividad incluirá autos decorados con temáticas navideñas y la entrega de obsequios para los más pequeños. “Vamos a salir en autos navideños decorados y vamos a tener sorpresas para regalarles también a los niños”, comentó la comerciante Eliana Yugar.

Por su parte, Janeth Sulca, otra de las impulsoras del evento, aseguró que todo está casi listo. “Estamos en los últimos detalles para inaugurar la feria navideña”, afirmó.

