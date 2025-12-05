El Nuevo Mercado La Ramada inaugura la temporada navideña con una colorida caravana

Desde tempranas horas, los vendedores organizaban adornos, luces y espacios especiales para recibir a las familias que cada año visitan la zona en busca de productos y actividades propias de la temporada.
05/12/2025 15:18
Escuchar esta nota
El espíritu navideño ya se siente en el Nuevo Mercado La Ramada, donde los comerciantes se reunieron para decorar su árbol de Navidad y ultimar detalles para la gran caravana y feria festiva que se realizará este viernes 5 de diciembre.
Desde tempranas horas, los vendedores organizaban adornos, luces y espacios especiales para recibir a las familias que cada año visitan la zona en busca de productos y actividades propias de la temporada. La caravana navideña está programada para arrancar a las 17:00 y se prevé que el desfile principal se viva alrededor de las 18:30.
“Nosotros ahorita estamos ya en los preparativos para el adorno navideño, para esperar al público, darles algo donde se tomen algunos recuerdos. (...) Estamos viendo cómo incentivar a toda la población a que vengan, participen y nos acompañen en la caravana que estamos preparando”, explicó Francy Ticona, encargada de la feria.
Añadió que el recorrido partirá desde la avenida Moscú y podría extenderse hasta la zona de Los Lotes, dependiendo de las condiciones del momento.
La actividad incluirá autos decorados con temáticas navideñas y la entrega de obsequios para los más pequeños. “Vamos a salir en autos navideños decorados y vamos a tener sorpresas para regalarles también a los niños”, comentó la comerciante Eliana Yugar.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00