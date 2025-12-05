Niña es agredida con un palo por su madre; su hermano huye tras amenaza con cuchillo en El Alto

Una niña de 7 años fue brutalmente agredida por su propia madre, mientras que su hermano mayor, de 11 años, huyó tras ser amenazado con un cuchillo. La menor presenta cinco días de impedimento debido a las lesiones recibidas.

Según informó Cristhian Chipana, director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, la intervención permitió la aprehensión de la madre y el rescate de la menor, quien fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario.

“La niña manifiesta que las agresiones fueron con un palo y tiene una herida muy grande”, señaló Chipana, agregando que la menor reportó maltratos que habrían ocurrido durante varios años, dejando cicatrices visibles en su cuerpo.

Respecto al hermano mayor, se desconoce su paradero. La niña indicó que la agresora habría intentado agredirlo con un cuchillo, motivo por el cual se presume que el niño se encuentra fuera de la ciudad.

La madre fue aprehendida, pero la autoridad jurisdiccional determinó medidas sustitutivas, otorgándole detención domiciliaria. La imputación corresponde a delitos de violencia familiar o doméstica, con sanción de dos a cuatro años de prisión.

