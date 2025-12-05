Envían a la cárcel a Rubén Ríos: Conozca los detalles de la audiencia

El abogado de la parte denunciante, Eduardo León, informó este jueves sobre la determinación asumida por el juez en la segunda audiencia cautelar, realizada en La Paz.

“Se ha acreditado y demostrado que tiene alrededor de 13 millones de bolivianos en sus cuentas particulares. Tiene vinculación con la venta, reventa y almacenaje de la harina de Emapa”, afirmó León.

La decisión de enviar a Ríos a la cárcel por un periodo de seis meses mientras dure las investigaciones se tomó luego de la segunda audiencia. En la primera audiencia, realizada la noche del miércoles, la justicia había determinado otorgarle detención domiciliaria, arraigo y una fianza de 60.000 bolivianos.

Sin embargo, nuevos elementos presentados por la parte denunciante llevaron a la modificación de las medidas.

Ríos es investigado por movimientos económicos irregulares. Según León, una de sus cuentas registra depósitos por 13 millones de bolivianos, y otra alrededor de 350.000 bolivianos.

“Tiene vehículos, viviendas, almacenes, entre otros bienes”, señaló el abogado, quien agregó que el dirigente no pudo justificar el origen del monto millonario encontrado en su cuenta principal.

