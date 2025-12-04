¡Terrible! Hombre es aprehendido tras captar y abusar frecuentemente de una menor de 13 años en El Alto

Un sujeto de 27 años fue aprehendido en las últimas horas, sindicado de captar a una menor de 13 años a través de redes sociales, para posteriormente agredirla sexualmente en el propio domicilio de la menor.

Según la denuncia, la menor fue captada a través de redes sociales, y fue agredida sexualmente desde el mes de febrero de esta gestión al interior de su domicilio, los abusos fueron frecuentes hasta el mes de octubre.

“Este sujeto indujo a la menor a realizar este accionar y obviamente esto está penado por la justicia boliviana”, manifestó el director de Niñez y Atención Integral del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Cristhian Chipana.

Chipana señaló que la víctima tiene 13 años de edad y el agresor 27, el sujeto habría contactado a la menor a través de la red social del Facebook, y cometió el delito.

“La Defensoría ha realizado todas las acciones pertinentes, hemos participado en su audiencia de medidas cautelares en donde la autoridad jurisdiccional dispuso cinco meses de detención preventiva en el recinto de San Pedro", afirmó Chipana.

El sujeto fue aprehendido y en las últimas horas un juez dispuso su detención preventiva en el penal de San Pedro, en cuanto a examen psicológico, Chipana señaló que se logró evidenciar el tema de vulnerabilidad de la víctima en virtud a que sus padres se habrían separado. El caso continúa aún en investigación.

