Gobierno y el BID inician implementación del Centro de Gobierno para digitalizar coordinación en el Estado

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, tuvo un encuentro con la misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para poner en marcha la implementación del Centro de Gobierno (CdG), considerado la reforma más profunda en materia de gestión pública que Bolivia haya emprendido en varias décadas.

El nuevo Centro de Gobierno, una herramienta aplicada en países que buscan acelerar decisiones estratégicas y mejorar la eficiencia del sector público, apunta a superar el denominado “Estado tranca”, caracterizado por cuellos de botella, duplicación de funciones, trámites lentos y falta de coordinación entre entidades.

Según explicó el Ministerio de la Presidencia, la colaboración con el BID permitirá que Bolivia adopte estándares internacionales de gestión pública, promoviendo:

Coordinación efectiva entre ministerios.

Seguimiento real y permanente de metas gubernamentales.

Resolución rápida de bloqueos interinstitucionales.

Una agenda estratégica que priorice lo urgente y lo importante.

El CdG está diseñado para mejorar la toma de decisiones del Órgano Ejecutivo, ordenar la relación con otros niveles del Estado y garantizar que las políticas públicas se ejecuten con resultados verificables, evitando que queden solo en documentos o planes sin implementación.

El trabajo conjunto involucra al Ministerio de la Presidencia, AGETIC, UDAPE y el equipo especializado del BID. Esta articulación dará inicio a un proceso que modernizará el funcionamiento del sector público, digitalizará trámites, mejorará la coordinación con gobernaciones y municipios y permitirá que las decisiones estratégicas se traduzcan en políticas efectivas y tangibles para la ciudadanía.

