El diputado Carlos Alarcón (Unidad) se pronunció ante supuesta información de que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, habría sido visto en Brasil. La autoridad legislativa recordó que el 15 de septiembre, mediante una nota escrita, solicitó a la Fiscalía Departamental de La Paz el arraigo y la anotación de bienes de Dorgathen, después de que la Asamblea Legislativa aprobara el informe del caso Boatrading.

Alarcón cuestionó que, pese a su solicitud formal, el Ministerio Público no haya ejecutado las medidas restrictivas a tiempo.

“Si se fugó, será responsabilidad de los fiscales a cargo del caso en La Paz, que no actuaron oportunamente”, afirmó.

El diputado también señaló la actuación de la contralora interina y de la directora interina de Migración, a quienes acusó de no cumplir con sus obligaciones durante el cambio de gobierno, el pasado 8 de noviembre.

Según Alarcón, ambas autoridades no registraron ni activaron las alertas migratorias para Dorgathen ni para otras autoridades salientes, tal como establece la Ley N.º 1352, de 1 de diciembre de 2020, que dispone la permanencia obligatoria en territorio nacional de altos funcionarios sujetos a investigación.

Alarcón enfatizó que el incumplimiento de estas normas permitió que una persona investigada pudiera abandonar el país sin restricciones, y pidió que se determinen responsabilidades.

Mire la publicación del diputado Alarcón:

Mira la programación en Red Uno Play