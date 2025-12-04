¡Golazo! Vea la definición de Villamil en penales, con el que llevó a Liga a la final de la Copa Ecuador

Gabriel Villamil marcó un impecable gol en la definición por penales de las semifinales de la Copa Ecuador frente a Emelec. Tras el empate global 2-2 —Liga había ganado 2-1 en la ida y Emelec venció 1-0 en la vuelta— el pase a la final se decidió desde los doce pasos, donde el mediocampista mixto boliviano tuvo una actuación destacada.

Villamil ejecutó el segundo penal de la noche. Se perfiló de manera vertical, avanzó con un trote ligero insinuando que remataría a un costado del arco y, al llegar al balón, hizo un pequeño amague que descolocó al arquero, quien se lanzó hacia su izquierda. Con total frialdad, el boliviano definió al centro del pórtico. Golazo.

Liga de Quito terminó ganando la serie por 5-1 en los lanzamientos penales y aseguró su presencia en la final de la Copa Ecuador.

Según la programación oficial, la final se disputará el 18 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa, donde Liga de Quito enfrentará a Universidad Católica.

