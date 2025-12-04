Arranca el proceso para las subnacionales: TSE abre empadronamiento masivo con meta de 300.000 nuevos inscritos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inicia oficialmente este jueves 4 de diciembre la ejecución del calendario electoral con miras a las elecciones subnacionales de 2026, donde se elegirán más de 5.000 cargos a nivel nacional.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, brindó en Que No Me Pierda detalles sobre las actividades prioritarias, el presupuesto y los desafíos que enfrentará el Órgano Electoral, incluida la lucha contra la "guerra sucia" en redes.

Empadronamiento y plazo inflexible

La actividad fundamental que arranca este 4 de diciembre es el empadronamiento masivo, dirigido a jóvenes que cumplen 18 años hasta el 22 de marzo de 2026 y a ciudadanos que han cambiado de domicilio. El vocal hizo un llamado a la participación y advirtió sobre el plazo:

“En este empadronamiento esperamos contar con la inscripción de los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo de 2026 y los ciudadanos que han cambiado de domicilio. Por lo tanto, esperamos llegar a una cifra de más o menos 300.000 nuevos inscritos".

Ávila recalcó que el plazo es inamovible: “No vamos a poder ampliar esta actividad. Va a terminar el 16 de diciembre de manera obligatoria y pueden inscribirse con un solo documento, que es el carnet de identidad”. El TSE contará con brigadas móviles que recorrerán todas las localidades del país, además de los centros habilitados en capitales de municipio y provincia.

Fechas clave para organizaciones políticas

Posteriormente al empadronamiento, el calendario se enfoca en las agrupaciones políticas. Ávila detalló las fechas cruciales:

Registro de alianzas: Del 12 al 15 de diciembre.

Inscripción de candidaturas: Del 17 al 22 de diciembre.

“Recordarles a todo Bolivia que vamos a elegir más de 5.000 cargos en este proceso electoral y que esperamos tener cerca de 30.000 candidatos inscritos”, agregó.

El vocal confirmó que el presupuesto para estas actividades está asegurado: “Son alrededor de 21 millones de bolivianos, ya tenemos esos recursos, por eso desde el día de mañana se va a ejecutar esta actividad sin ninguna observación”.

Cancelación de personerías y lucha contra la desinformación

Respecto a los partidos que no alcanzaron el 3% de votación en las elecciones anteriores, informó que el TSE inició los trámites de cancelación de personería jurídica, tal como lo establece la ley. Sin embargo, este proceso está en pausa:

“Tanto ADN como UCS han hecho uso de un recurso que se llama una acción de inconstitucionalidad concreta y esa acción de inconstitucionalidad concreta obliga al Tribunal Supremo Electoral a remitir todos los antecedentes al Tribunal Constitucional. A la fecha estamos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional".

Finalmente, Ávila reconoció el desafío de controlar el discurso digital: “Controlar las redes sociales no sé si lo vamos a poder hacer porque siempre hay que ser sinceros con la ciudadanía”. No obstante, anunció que el TSE tomará medidas más estrictas:

“Vamos a aprobar en los próximos días un reglamento de propaganda y campaña electoral, donde vamos a ser más rigurosos en el tema de la utilización de estos medios digitales para luchar contra la desinformación y la guerra sucia”.

El sorteo público de jurados electorales, por su parte, se realizará 30 días antes de la elección, programada para el 22 de marzo.

