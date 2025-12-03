Empadronamiento en Santa Cruz: dónde, cuándo y quiénes deben registrarse

Este jueves 4 de diciembre, desde las 07:30, comienza en todo el departamento de Santa Cruz el empadronamiento masivo rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo de 2026.

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) confirmó el despliegue logístico para atender la demanda ciudadana durante dos semanas, hasta el 16 de diciembre, incluyendo sábados y domingos.

Puntos habilitados y horarios extendidos

El director del Sereci, Adolfo Freire, informó que se habilitarán 56 puntos fijos, uno por municipio, y 10 megacentros en coliseos de la capital cruceña.

“Seis de los diez megacentros atenderán en horario extendido, de 07:30 a 23:00. Los otros cuatro funcionarán de 08:00 a 16:00”, explicó.

Los megacentros estarán ubicados en los coliseos de los distritos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12. Para este operativo se desplegarán 426 notarios electorales en todo el departamento.

¿Quiénes deben empadronarse?

Podrán registrarse:

Ciudadanos que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo de 2026

Personas que hayan cambiado de domicilio

La atención será continua durante todo el periodo habilitado, con el objetivo de facilitar el acceso al registro electoral.

