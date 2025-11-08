Rodrigo Paz recibe la bendición de la Iglesia Católica

Tras ser posesionado como presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz, se dirigió a la Catedral Metropolitana de La Paz, donde fue recibido por el monseñor Jesús Juárez, que estaba acompañado de la jerarquía de la Iglesia Católica.

Se leyó un fragmento del Primer libro de los Reyes, relacionado con Salomón. Luego, el monseñor dirigió una oración pidiendo la bendición del Señor a Bolivia.

Asimismo, bendijo el bastón de mando que se entregó al presidente; "Recuerde que la verdadera autoridad proviene de Dios. Concédele sabiduría, no para oprimir, sino para servir y liberar a esta querida nación de toda cadena de injusticia y pobreza. Querido Rodrigo, que tengas el discernimiento, la fuerza y ​​​​sabiduría para guiar nuestro pueblo a un futuro de prosperidad".

Luego, rociaron agua bendita sobre el bastón de mando y la cabeza del presidente.

