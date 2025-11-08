TEMAS DE HOY:
Arrestados Asesinato dinero ilegal

23ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Rodrigo Paz recibe la bendición de la Iglesia Católica

Monseñor Jesús Juárez y representantes de la iglesia compartieron un pasaje de la Biblia y bendiciones para esta nueva etapa del país.

Milen Saavedra

08/11/2025 14:11

Rodrigo Paz recibe la bendición de la Iglesia Católica
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras ser posesionado como presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz, se dirigió a la Catedral Metropolitana de La Paz, donde fue recibido por el monseñor Jesús Juárez, que estaba acompañado de la jerarquía de la Iglesia Católica.

Se leyó un fragmento del Primer libro de los Reyes, relacionado con Salomón. Luego, el monseñor dirigió una oración pidiendo la bendición del Señor a Bolivia.

Asimismo, bendijo el bastón de mando que se entregó al presidente; "Recuerde que la verdadera autoridad proviene de Dios. Concédele sabiduría, no para oprimir, sino para servir y liberar a esta querida nación de toda cadena de injusticia y pobreza. Querido Rodrigo, que tengas el discernimiento, la fuerza y ​​​​sabiduría para guiar nuestro pueblo a un futuro de prosperidad".

 Luego, rociaron agua bendita sobre el bastón de mando y la cabeza del presidente.

​​​​​

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD