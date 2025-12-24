TEMAS DE HOY:
Deportes

Luto en el periodismo deportivo: fallece reconocida periodista al caer de un séptimo piso

La joven periodista y fotoperiodista de 27 años, que trabajó para el FC Bihor de Rumania, murió este sábado en circunstancias que aún se investigan, dejando consternado al mundo deportivo y a sus seguidores. 

Martin Suarez Vargas

24/12/2025 12:45

Foto: Internet.
Rumania.

Malina Maria Guler, de 27 años, perdió la vida este sábado al caer desde el séptimo piso del edificio donde residía en Oradea, Rumania. La noticia provocó estupor en Europa y conmoción entre colegas, amigos y seguidores, quienes recordaron su talento y cercanía a través de redes sociales.

Guler trabajó como fotoperiodista para el FC Bihor durante la temporada 2023/24, donde capturó las postales más emotivas del club, que logró el ascenso a la Segunda División. El equipo expresó su profundo pesar a través de sus redes sociales: “Enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia, familiares y a todos aquellos que la conocieron”, publicó el club junto a una imagen en blanco y negro de la periodista.

Sus últimos mensajes en redes sociales generaron aún más conmoción. Entre ellos, frases como “Tu zona de confort te matará” y “Dame tiempo, Dios, al menos una temporada…” fueron recordadas por amigos y figuras del mundo musical, como Lidia Bublé, quien expresó su sorpresa y tristeza por el fallecimiento.

Originaria de Draganesti, Guler también trabajó en un call center de Digi y había invertido en su equipo fotográfico, con el que realizó colaboraciones para distintos medios. Aunque recientemente publicaba con más frecuencia fotos de jugadores de la Primera División de Rumania, sus colegas notaron que había adelgazado y mencionado haber superado una enfermedad grave.

La Policía confirmó que, por el momento, no existen indicios de que se trate de un delito, y la investigación permanece bajo la coordinación de un fiscal. La autopsia será clave para esclarecer las causas de este trágico suceso que ha dejado un vacío en el periodismo deportivo rumano.

