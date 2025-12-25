Luto en el deporte: Fallece reconocida gimnasta de 18 años víctima del cáncer

Isabelle Marciniak, destacada gimnasta de 18 años originaria de Araucária, falleció el miércoles 24 de diciembre víctima de cáncer, según confirmó la Federación Paranaense de Gimnasia. La joven había estado enfrentando un linfoma de Hodgkin, enfermedad que finalmente le arrebató la vida.

Durante su corta pero brillante trayectoria, Isabelle se destacó en el Clube Agir de Curitiba, logrando importantes títulos tanto a nivel estatal como nacional. En 2021, se coronó campeona del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica en la categoría individual general, obteniendo además medallas en aparatos de pelota y cinta. Entre sus últimos logros, en 2023, se consagró campeona con el trío adulto de series Paranaense, antes de interrumpir su tratamiento contra la enfermedad.

La Federación Paranaense de Gimnasia expresó su pesar y destacó la pasión y dedicación de la joven por el deporte: “Que su historia y su amor por la gimnasia permanezcan como inspiración para todos aquellos que creen en este deporte como herramienta de formación y transformación”.

El velatorio de Isabelle se realiza en la capilla del cementerio Jardim Independência en Araucária, donde también se llevará a cabo su entierro este jueves. La comunidad deportiva de Paraná y de Brasil recuerda a la atleta como un ejemplo de entrega y perseverancia, dejando un legado que trascenderá más allá de su corta vida.

