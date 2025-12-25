TEMAS DE HOY:
Haaland 'responde' a Guardiola con una foto subido a una báscula

El noruego publicó este jueves una foto en redes sociales en la que aparece subido a una báscula, con el mensaje de “todo bien”.

EFE

25/12/2025 18:34

Foto: Redes sociales del futbolista.
Noruega.

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, publicó este jueves una foto en redes sociales en la que aparece subido a una báscula, con el mensaje de “todo bien”, en relación a la advertencia de su técnico Pep Guardiola acerca del aumento de peso de sus jugadores en época navideña.

“El 25 (de diciembre) voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan ‘gorditos’. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest”, dijo el entrenador español al inicio de esta semana.

“Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro”, agregó el técnico español.

Los de Guardiola disputarán la decimoctava jornada de la Premier League en casa del Forest, y lo harán desde la segunda posición de la tabla con 37 puntos, a dos del Arsenal y en buena racha de resultados.
EFE

