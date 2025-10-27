Quién era José Manuel Ochotorena, el arquero leyenda que deja consternado al fútbol español

El fútbol español está de luto tras la muerte de José Manuel Ochotorena a los 64 años, exarquero del Real Madrid, Valencia y la selección española, actualmente preparador de porteros del conjunto che. Su fallecimiento fue confirmado este lunes por el Valencia CF, que lo calificó como una verdadera “leyenda” de la entidad y del fútbol español.

Ochotorena vistió la camiseta del Real Madrid durante seis temporadas, entre 1982 y 1988, logrando dos Copas de la UEFA, tres Ligas y una Copa de la Liga. Posteriormente, se unió al Valencia CF en 1988, donde se consolidó como un referente del arco y obtuvo el Trofeo Zamora como portero menos goleado de la Primera División en su primera temporada. Además, estableció un récord de 59 partidos consecutivos disputados en LaLiga para el club valenciano.

Su carrera también incluyó su participación en la selección española, jugando el Mundial de Italia 1990 y contribuyendo de manera activa en los grandes logros de La Roja, como las Eurocopas de 2008 y 2012, y el Mundial de 2010.

Tras su retiro como futbolista, Ochotorena regresó a Valencia en 2001 como preparador de arqueros, con un paréntesis entre 2004 y 2007, durante el cual trabajó junto a Rafa Benítez en el Liverpool y se coronó campeón de la Champions League.

Tanto el Valencia CF como el Real Madrid y la afición española expresaron sus condolencias por la pérdida de un arquero que, más allá de sus números, dejó una huella imborrable en el fútbol y en la formación de nuevas generaciones de porteros.

