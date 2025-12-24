¿Qué se sabe de la muerte del futbolista que cayó de un teleférico?

El fútbol alemán llora la pérdida de Sebastian Hertner, defensor con amplia trayectoria en las ligas de ascenso de Alemania. El futbolista falleció este martes en un accidente ocurrido en la estación de esquí de Savin Kuk, en el norte de Montenegro.

Según las autoridades locales, el siniestro se produjo por una falla técnica en el teleférico. Un cable que sostenía la aerosilla donde viajaban Hertner y su esposa se desprendió, provocando que ambos cayeran desde aproximadamente 70 metros de altura. Hertner murió en el acto debido a la gravedad del impacto, mientras que su esposa fue rescatada con vida y trasladada a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica.

Hertner, formado en las divisiones inferiores del VfB Stuttgart, también representó a Alemania en las selecciones juveniles Sub-18 y Sub-19. Durante su carrera, vistió camisetas de clubes como 1860 Múnich, Darmstadt 98 y Erzgebirge Aue, siendo recordado por su entrega y liderazgo. En la presente temporada, era capitán del ETSV Hamburg, equipo que milita en la Oberliga (quinta división alemana).

La noticia conmocionó a sus exclubes y colegas. El ETSV Hamburg declaró estar “en estado de shock” por la pérdida de su líder, mientras que otros equipos, como el BFC Dynamo, expresaron condolencias a la familia de Hertner.

Por su parte, la justicia de Montenegro inició una investigación para esclarecer las causas del desprendimiento del cable y determinar si hubo negligencia en el mantenimiento del teleférico.

Sebastián Hertner jugaba en el ascenso alemán. (Foto: @sebastianhertner en Instagram)

