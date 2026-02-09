“¡Alguien que hable del partido por favor!”: Seattle Seahawks se coronó campeón del Super Bowl

Los Seahawks alcanzaron nuevamente la gloria de la NFL al coronarse campeones del Super Bowl tras vencer 29-13 a los New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara, mientras que las redes sociales daban más importancia al espectáculo de Bad Bunny.

Después de que el cantante puertorriqueño ofreciera un concierto considerado entre los mejores de la historia, y se convirtiera en tendencia en redes sociales, los internautas comenzaron a interesarse por el resultado del partido, ya que la atención estaba enfocada en el show:

“¡Alguien que hable del partido por favor!”, escribió Juan Guzmán en Facebook.

“Nos olvidamos de hablar del partido”, también posteó Raquel Smith.

La franquicia de Seattle logró así el segundo trofeo de su historia, 12 años después del primero, conquistado frente a los Denver Broncos. Un año más tarde, en 2015, había caído ante los Patriots de Tom Brady y Bill Belichick, y la revancha llegó tras una espera de 11 años.

Cinco goles de campo convertidos por Jason Myers, un récord absoluto en un Super Bowl, un pase de touchdown del quarterback Sam Darnold a AJ Barner, y una anotación de Uchenna Nwosu tras una pérdida de Drake Maye, le dieron el triunfo al equipo dirigido por Mike Macdonald.

La final reflejó una temporada casi perfecta de los Seahawks, que se destacaron con un trabajo defensivo brillante que les permitió irse 9-0 arriba al descanso, momento en el que Bad Bunny se robó la atención con su show del entretiempo.

Mira la programación en Red Uno Play