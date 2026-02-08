Timo Grönlund tuvo este domingo por la mañana su estreno en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. El boliviano compitió en el esquiatlón masculino y finalizó en la posición 73, en una jornada marcada por el alto nivel de exigencia de la prueba.

El esquiatlón es una de las competencias más completas del esquí de fondo, ya que obliga a los atletas a combinar dos estilos en una misma carrera. Primero se recorren 10 kilómetros en técnica clásica y luego, tras un cambio rápido de esquís, se completan otros 10 kilómetros en estilo libre o patinaje, para un total de 20 km.

La carrera se desarrolló en el Estadio Tesero Cross Country, donde Grönlund —quien representa a Bolivia desde 2017— tomó parte de una prueba que no es su especialidad, pero que afrontó con el objetivo de completar el recorrido en su tercera experiencia olímpica.

En la definición por las medallas, el noruego Johannes Klaebo se quedó con el oro. La plata fue para el francés Mathis Desloges y el bronce lo obtuvo el también noruego Martin Nyenget.

La agenda de Grönlund en Milán-Cortina 2026 continuará con tres pruebas más: el Sprint Clásico de 1,6 km (martes 10), los 10 km Libre (viernes 13) y los 50 km Clásico (sábado 21).

