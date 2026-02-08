Un sismo de magnitud 5,6 sacudió el oriente de Cuba

Un sismo de magnitud 5,6 en la escala de Richter fue registrado este domingo al sureste de la provincia de Guantánamo, en el oriente de Cuba, según informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais). Se trata del segundo movimiento telúrico perceptible en lo que va de 2026.

El epicentro fue localizado a 24 kilómetros al sureste del municipio de Imías, a una profundidad de 7,1 kilómetros, y ocurrió a las 07:00 hora local (12:07 GMT).

De acuerdo con el informe oficial, la sacudida fue percibida en varias localidades de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni personas heridas.

Antecedentes recientes

El pasado 9 de enero, el Cenais reportó otro sismo de magnitud 4,0 en la provincia de Granma. Durante 2025, se registraron 4.535 terremotos en la isla, de los cuales 15 fueron perceptibles para la población.

En el primer semestre de ese año, la zona de Pilón-Chivirico concentró 696 sismos, consolidándose como el área de mayor actividad sísmica del país.

Zona de alta actividad sísmica

En noviembre de 2024, cerca de Pilón, se registraron dos fuertes sismos de magnitud 6,0 y 6,7, seguidos por más de 800 réplicas, que dejaron 10 personas heridas y más de 8.600 viviendas dañadas, según datos del Ejecutivo cubano.

Asimismo, el 23 de diciembre, un sismo de magnitud 6,1 sacudió el municipio de Guamá, en Santiago de Cuba, generando 446 réplicas y daños en viviendas y edificaciones estatales.

Las autoridades recuerdan que la región oriental de Cuba presenta la mayor peligrosidad sísmica del país, debido a su cercanía con la Falla de Oriente, límite entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe. Cuba se encuentra, además, en una región del Caribe con alta actividad sísmica, que se extiende desde República Dominicana hasta México.



