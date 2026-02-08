Fallece Julio César Paredes, referente de la música boliviana

El músico, compositor y gestor cultural Julio César Paredes Ruiz falleció este 8 de febrero de 2026 en la ciudad de La Paz, a los 72 años, dejando un legado significativo en la música y la cultura boliviana.

Paredes Ruiz, nacido el 13 de marzo de 1953, fue una figura destacada del folclore nacional y de la gestión cultural. Inició su trayectoria artística en agrupaciones como Coral 13 y fue fundador del conjunto Lyra Incaica.

Durante la década de los setenta, integró el influyente grupo Savia Andina, con el que realizó giras nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los referentes del movimiento folklórico boliviano.

Además de su labor como intérprete y compositor, desarrolló una extensa carrera como gestor cultural en instituciones municipales y nacionales. Entre los cargos que desempeñó figuran el de coordinador nacional de los consejos departamentales de Culturas y presidente de la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores (Sobodaycom).

Entre sus composiciones más recordadas se encuentra la canción “Piel morena”, interpretada por diversos artistas bolivianos y considerada parte del repertorio emblemático de la música nacional.

Sus restos serán velados desde esta tarde en el Teatro Municipal Alberto Saavedra de La Paz, mientras que la misa de despedida está programada para el lunes a las 14:00.

La comunidad artística y cultural del país expresó su pesar por la partida de uno de sus exponentes más influyentes, cuyo trabajo contribuyó a enriquecer y preservar las tradiciones musicales y culturales de Bolivia.



