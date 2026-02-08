Detectan más inflamación cerebral en pacientes con psicosis que consumen cannabis, según estudio

El consumo de cannabis se asocia a una mayor inflamación cerebral en personas que atraviesan un primer episodio psicótico, según un estudio realizado en el Hospital del Mar Research Institute de Barcelona y publicado en la revista Molecular Psychiatry.

Los resultados muestran que las personas con psicosis que consumen cannabis presentan más inflamación cerebral que aquellas que no lo hacen, lo que podría afectar negativamente la eficacia de los tratamientos habituales para este tipo de trastorno.

Este hallazgo contrasta con lo que ocurre en individuos sin diagnóstico psicótico, donde el consumo de cannabis no se asocia con el mismo nivel de inflamación.

Un marcador biológico poco explorado

La investigación utilizó por primera vez una técnica basada en resonancia magnética de difusión que permite medir el agua libre extracelular, un marcador vinculado a procesos inflamatorios en el cerebro.

El estudio analizó a 62 pacientes con diagnóstico reciente de trastorno psicótico y 38 personas sin la enfermedad. Los datos indican diferencias claras de inflamación en función del consumo de esta sustancia.

El cannabis puede interferir con los antipsicóticos

Según los autores, el hallazgo ofrece una posible explicación a por qué los tratamientos antipsicóticos tienen una menor eficacia en personas consumidoras de cannabis.

“Saber que el cannabis interfiere en el efecto positivo de los antipsicóticos nos permite dar de forma más contundente indicaciones de que su consumo está contraindicado tras un primer brote psicótico”, explicó Laura Martínez Sadurní, psiquiatra del Hospital del Mar y autora del estudio.

Entre el 30 % y el 50 % de quienes sufren un primer episodio psicótico consumen esta sustancia, que es considerada uno de los factores de riesgo mejor documentados para el desarrollo del trastorno.

