En un avance sin precedentes para la medicina de trasplantes, especialistas de Northwestern Medicine informaron el éxito de un procedimiento extremo: mantener a un paciente con vida durante dos días sin pulmones en su cuerpo. El caso, publicado recientemente en la revista científica Med (de Cell Press), marca un antes y un después en el tratamiento de infecciones pulmonares terminales.

El desafío: Un cuerpo consumido por la infección

El paciente, un hombre de 33 años residente de Missouri, ingresó en estado crítico tras sufrir una gripe que derivó en una neumonía bacteriana necrotizante. La infección era tan severa que los antibióticos no surtían efecto; sus pulmones habían comenzado a "licuarse" y la sepsis amenazaba con detener sus otros órganos.

"El paciente estaba en estado crítico. Su corazón se paró en cuanto llegó y tuvimos que hacerle una reanimación cardiopulmonar", recordó el Dr. Ankit Bharat, jefe de cirugía torácica y autor principal del estudio. El dilema era total: el paciente necesitaba un trasplante para vivir, pero su cuerpo estaba demasiado infectado y débil para sobrevivir a la cirugía.

Un hombre sobrevive 48 horas sin pulmones antes de un trasplante doble. Foto: Northwestern Medicine

La solución: El pulmón artificial total (TAL)

Para salvarlo, el equipo del Canning Thoracic Institute diseñó una estrategia audaz: extraer ambos pulmones infectados para eliminar el foco de la sepsis, dejando el tórax vacío durante 48 horas.

Para sustituir las funciones vitales, implementaron un sistema de pulmón artificial extracorpóreo que no solo oxigenaba la sangre y eliminaba el dióxido de carbono, sino que estabilizaba la presión arterial. Además, utilizaron soportes internos temporales (similares a implantes mamarios) para evitar que el corazón se desplazara dentro de la cavidad torácica vacía.

"Tan solo un día después de extraer los pulmones, su cuerpo empezó a mejorar porque la infección había desaparecido", explicó el Dr. Bharat.

Resultados y evidencia molecular

Tras 48 horas de estabilización, aparecieron órganos compatibles. El trasplante doble fue un éxito y, dos años después, el paciente lleva una vida normal con una función pulmonar excelente.

El estudio también aportó pruebas moleculares clave. Mediante análisis de transcriptómica unicelular, los investigadores demostraron que, en ciertos casos de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), el daño es irreversible. Las células encargadas de reparar el tejido desaparecen y son sustituidas por cicatrización masiva, lo que confirma que el trasplante es la única opción de supervivencia.

Un nuevo horizonte para pacientes agudos

Tradicionalmente, los trasplantes de pulmón se consideraban solo para enfermedades crónicas. Sin embargo, este hito demuestra que incluso en cuadros agudos y críticos, la tecnología y la innovación quirúrgica pueden ofrecer una segunda oportunidad.

"Muchos pacientes jóvenes mueren cada semana porque nadie se da cuenta de que el trasplante es una opción", concluyó el Dr. Bharat, instando a la comunidad médica a considerar estas estrategias avanzadas en situaciones de vida o muerte.

Con información de Milenio y EFE.

