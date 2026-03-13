Pandemia de insomnio: el mundo se enfrenta a una crisis de salud pública por la falta de sueño

Mientras el mundo se acelera bajo el ritmo de la hiperconectividad y el estrés, una "epidemia silenciosa" está erosionando la base misma de la salud humana: el sueño. Investigaciones recientes confirman que el 32,8% de la población adulta global no cumple con las horas mínimas de descanso, una carencia que ya no se considera un simple cansancio, sino un factor crítico de mortalidad.

Una amenaza para la longevidad

La privación crónica de sueño está cobrando una factura cuantificable en años de vida. Según informes de especialistas y la revista Help Guide, la falta de un descanso reparador puede reducir la esperanza de vida en 4,7 años para las mujeres y 2,4 años para los hombres.

A nivel fisiológico, dormir menos de siete horas actúa como un interruptor para enfermedades graves. Los riesgos son alarmantes:

Diabetes tipo 2: El riesgo aumenta hasta un 57% .

Salud cardiovascular: Las probabilidades de sufrir un infarto de miocardio suben entre un 41% y un 55% .

Sistema inmune: Dormir poco triplica la posibilidad de contraer infecciones comunes como la gripe.

El impacto en adolescentes y la salud mental

La crisis es especialmente aguda entre los jóvenes. En países como Estados Unidos, el porcentaje de estudiantes de secundaria que duermen cinco horas o menos —un nivel clasificado como "sueño extremadamente corto"— saltó del 15,8% al 23% en la última década. Este fenómeno se vincula directamente con el aumento de cuadros de ansiedad, irritabilidad y trastornos depresivos.

La Dra. Roxana Berenguer, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas (UBA), advierte que "la calidad del sueño es tan importante como la alimentación". Sin embargo, la "sociedad cansada" actual prefiere el uso de pantallas antes de dormir, cuya luz artificial altera el ritmo biológico y bloquea la recuperación de energía necesaria para el equilibrio físico y mental, informa Página 12.

El alto costo de cerrar los ojos

Más allá de los hospitales, la falta de sueño está golpeando las finanzas globales. En España, por ejemplo, se estima que la pérdida de productividad vinculada al mal descanso supone unos 12.000 millones de euros anuales. A esto se suma la seguridad vial: la fatiga está detrás del 30% de los accidentes de tráfico graves.

Recomendaciones para un "despertar" saludable

Para combatir esta epidemia, los expertos coinciden en la necesidad de una higiene del sueño estricta:

Regularidad: Mantener horarios fijos para acostarse y despertarse, incluso los fines de semana. Desconexión digital: Abandonar las pantallas (móviles, tablets, TV) al menos una hora antes de dormir. Ambiente adecuado: Dormir en habitaciones oscuras, silenciosas y con temperatura confortable. Evitar estimulantes: Limitar el consumo de cafeína y cenas abundantes durante la noche.

Dormir entre 7 y 9 horas no es un lujo ni una pérdida de tiempo; es, según la ciencia, la inversión más rentable para garantizar una vida larga y saludable.

Con datos de Diario USACH, Muy Interesante y Página 12.

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