Bolivia cuenta con 1.000 laboratorios para diagnosticar tuberculosis

El jefe de Laboratorio de Tuberculosis a nivel nacional del Inlasa, Milton Magne, explicó que en los últimos cinco años la tasa de incidencia de tuberculosis se redujo gracias a las políticas implementadas por el Ministerio de Salud para el control de la enfermedad.

Asimismo, precisó que se reforzó su diagnóstico en Bolivia con una red de laboratorios de casi 1.000. De estos, alrededor de 800 son de baciloscopia, más de 100 hacen cultivos y los que hacen biología molecular son alrededor de 25.

“Toda aquella persona que tenga esos síntomas de tos por más de dos semanas puede acercarse a su centro de salud más cercano a su domicilio para hacerse atender y que el médico especialista pueda indicarle la conducta a seguir frente a esa sintomatología”, recomendó Magne a la población boliviana.

Entre tanto, la directora General Ejecutiva del Inlasa, Patricia Vacaflor, resaltó que el control y diagnóstico de la tuberculosis se realiza a nivel nacional mediante los laboratorios a nivel departamental y gracias a un trabajo coordinado.

Destacó que para la valoración de la tuberculosis se cuenta con equipos especializados por PCR y serología.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que casi siempre afecta los pulmones. Se transmite a través de las personas que tienen la enfermedad y están expectorando los microorganismos al aire.

Si una persona está en contacto prolongado con quien está tosiendo, puede contagiarse y más aún si están en un ambiente cerrado. El tratamiento con medicamentos es estricto y dura seis meses.

El rol de Inlasa es el diagnóstico oportuno, vigilancia epidemiológica e investigación en salud pública a fin de que, con estos datos, desde el Gobierno central, a través del Ministerio de Salud, se tomen las medidas necesarias para prevenir enfermedades y controlarlas.Con información de ABI



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