¡Es hoy! La competencia se enciende y comienza la verdadera batalla en Duelo de Voces

Después de una semana cargada de emoción, sorpresas y decisiones clave, los equipos ya están completos… y ahora sí, llega el momento de demostrar quién tiene lo necesario para brillar en el escenario más importante de la televisión boliviana.

A partir de este lunes, todo cambia. Los participantes no solo deberán darlo todo con su talento, sino que enfrentarán un nuevo desafío que elevará la tensión al máximo: un tablero de puntuaciones que marcará su rendimiento gala tras gala.

¿Cómo funcionará? Es una de las grandes sorpresas que promete poner a prueba a cada equipo y mantener al público al borde del asiento.

Así quedaron los equipos:

Franklin Trigo y Maisa Roca

• Kevin Córdova

• Natalia Alcázar

• Andrés Gonzales

• Anyela Rengifo

La competencia se enciende y comienza la verdadera batalla en Duelo de Voces

Jesús Oliva y David Dionich

• Noelia Barrientos

• Casandra Tello

• Esteban Garnica

• Talison Moraes

La competencia se enciende y comienza la verdadera batalla en Duelo de Voces

Carlos Pérez y Vanessa Añez

• Ronny Rojas

• Luis Urgel

• Nickole Vargas

• Alejandra Aragón

La competencia se enciende y comienza la verdadera batalla en Duelo de Voces

Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

• Enrique Cuellar

• Sarahni Paniagua

• Jonatan Peñaranda

• Mikaela Malky

La competencia se enciende y comienza la verdadera batalla en Duelo de Voces

Con los equipos definidos, empieza la verdadera prueba: conquistar al jurado, enamorar al público y sobrevivir a una competencia que promete subir de nivel en cada gala.

Más presión, nuevas reglas y presentaciones que prometen dejarte sin palabras marcarán el inicio de esta etapa decisiva.

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