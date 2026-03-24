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La gran batalla

¡Es hoy! La competencia se enciende y comienza la verdadera batalla en Duelo de Voces

Equipos listos, reglas nuevas y más presión: arranca la etapa donde el talento se pone a prueba y nadie tiene asegurado su lugar.

Silvia Sanchez

23/03/2026 20:28

La competencia se enciende y comienza la verdadera batalla en Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

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Después de una semana cargada de emoción, sorpresas y decisiones clave, los equipos ya están completos… y ahora sí, llega el momento de demostrar quién tiene lo necesario para brillar en el escenario más importante de la televisión boliviana.

A partir de este lunes, todo cambia. Los participantes no solo deberán darlo todo con su talento, sino que enfrentarán un nuevo desafío que elevará la tensión al máximo: un tablero de puntuaciones que marcará su rendimiento gala tras gala.

¿Cómo funcionará? Es una de las grandes sorpresas que promete poner a prueba a cada equipo y mantener al público al borde del asiento.

Así quedaron los equipos:

Franklin Trigo y Maisa Roca
• Kevin Córdova
• Natalia Alcázar
• Andrés Gonzales
• Anyela Rengifo

La competencia se enciende y comienza la verdadera batalla en Duelo de Voces

Jesús Oliva y David Dionich
• Noelia Barrientos
• Casandra Tello
• Esteban Garnica
• Talison Moraes

La competencia se enciende y comienza la verdadera batalla en Duelo de Voces

Carlos Pérez y Vanessa Añez
• Ronny Rojas
• Luis Urgel
• Nickole Vargas
• Alejandra Aragón

La competencia se enciende y comienza la verdadera batalla en Duelo de Voces

Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo
• Enrique Cuellar
• Sarahni Paniagua
• Jonatan Peñaranda
• Mikaela Malky

La competencia se enciende y comienza la verdadera batalla en Duelo de Voces

Con los equipos definidos, empieza la verdadera prueba: conquistar al jurado, enamorar al público y sobrevivir a una competencia que promete subir de nivel en cada gala.

Más presión, nuevas reglas y presentaciones que prometen dejarte sin palabras marcarán el inicio de esta etapa decisiva.

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