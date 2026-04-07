Terminal de Cochabamba suspende viajes al occidente y restringe rutas al oriente por bloqueos

La Terminal de Buses de Cochabamba mantiene suspendidas las salidas hacia el occidente del país debido a los bloqueos registrados en la ruta troncal hacia Oruro y La Paz.

Desde la administración informaron que actualmente no existen viajes hacia esos destinos. “No tenemos salidas por el momento porque hay varios puntos de bloqueo tanto en Oruro como en La Paz”, se comunicó.

Salidas a Santa Cruz

En cuanto a las rutas hacia el oriente, también se reportó restricciones. La carretera nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz se encuentra interrumpida por un bloqueo instalado en la zona de Portachuelo, en Yapacaní.

“No hay salidas por la carretera nueva; sin embargo, están autorizadas las salidas por la carretera antigua”, se informó desde la administración.

Puntos de bloqueo

El punto de bloqueo en Portachuelo deja varados a decenas de vehículos y responde a una medida de presión de pobladores que denuncian presuntas irregularidades tras la jornada electoral y exigen explicaciones a autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.

En paralelo, la situación en Oruro también agrava el conflicto. La reunión entre autoridades nacionales y el sector del autotransporte concluyó sin acuerdos, lo que derivó en la continuidad de bloqueos y un paro indefinido. Los transportistas reclaman por la presunta distribución de combustible en condiciones deficientes.

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