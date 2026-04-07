Seguridad ciudadana: “La prevención y la educación son primordiales”, según analista

El incremento de la violencia en robos y atracos en distintas ciudades del país refleja una preocupante escalada en el accionar de la delincuencia, declaró el experto en seguridad ciudadana, Dorian Ulloa .

El analista afirmó que estos hechos no solo son cada vez más frecuentes, sino también más agresivos, evidenciando el uso de armas de fuego como un patrón recurrente.

“Hay un crecimiento evidente y constante de la violencia en los robos y atracos. Ahora vemos delincuentes que utilizan armas de fuego y no dudan en disparar”, señaló.

Según explicó, uno de los principales problemas radica en debilidades estructurales del sistema de seguridad y justicia, lo que permite que delincuentes reincidentes vuelvan a las calles.

“Estamos hablando de personas que ya deberían estar cumpliendo condenas, pero siguen delinquiendo. Eso muestra una falla en el sistema”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que el ingreso irregular de armas al país, debido a la falta de control en fronteras, está fortaleciendo a grupos delictivos.

“Las fronteras no están controladas y eso facilita el ingreso de armas ilegales, muchas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado”, explicó.

El analista también señaló que estos grupos están elevando su nivel de violencia, operando incluso en espacios públicos y sin temor a ser identificados.

En cuanto a las soluciones, indicó que se deben implementar dos líneas de acción: operativos inmediatos y constantes, además de estrategias de prevención a largo plazo.

“Los operativos de control no pueden parar. Se deben intervenir zonas críticas, realizar controles migratorios y fiscalizar alojamientos y locales nocturnos”, recomendó.

Asimismo, consideró importante fortalecer la prevención mediante educación, trabajo con familias y juntas vecinales, aunque advirtió que estos resultados se verán a largo plazo.

Finalmente, remarcó la necesidad de mayor presencia policial en las calles y un control interno más riguroso dentro de las instituciones.

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