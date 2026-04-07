“Vamos a intensificar controles”: Gobierno anuncia medidas ante aumento de la delincuencia

Ante el incremento de hechos delictivos, especialmente aquellos cometidos con armas de fuego, el Gobierno anunció una serie de acciones orientadas a reforzar la seguridad y prevenir el accionar de bandas criminales en el país.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, reconoció que en las últimas semanas se ha evidenciado un aumento de delitos con mayor grado de violencia, lo que genera preocupación en la población.

“Se ha visto un incremento de delincuentes que ya utilizan armas de fuego como un denominador común en estos hechos”, señaló.

En respuesta, la autoridad informó que se trabaja de manera coordinada con instituciones como la Policía Boliviana, Migración y otras entidades para fortalecer los controles, tanto en fronteras como al interior del país.

“Vamos a intensificar los controles para evitar el ingreso ilegal de armas y desarticular focos de delincuencia a través de trabajos de inteligencia”, afirmó.

Asimismo, indicó que uno de los principales desafíos es el control del ingreso de armas debido a la extensión de las fronteras, lo que dificulta una supervisión total, aunque aseguró que se están activando mecanismos para enfrentar esta problemática.

El viceministro también destacó la importancia de la prevención y la educación como pilares fundamentales para reducir la delincuencia, señalando que se impulsarán programas dirigidos a jóvenes y comunidades.

“Estamos trabajando en fortalecer valores, cultura de paz y prevención, para evitar que jóvenes sean captados por pandillas u organizaciones delictivas”, explicó.

Entre las acciones anunciadas, se contempla la conformación de brigadas vecinales, escolares y familiares, además de una mayor coordinación con juntas vecinales para que colaboren con las autoridades.

“La población se convierte en los ojos y oídos de la Policía. Estamos organizando a las juntas vecinales para trabajar de manera conjunta”, indicó.

Finalmente, la autoridad aseguró que se mantendrá una postura firme contra la delincuencia y que no se permitirá el asentamiento de bandas criminales en el país.

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