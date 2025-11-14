“En segundos”: delincuentes en moto arrebatan el celular de una universitaria en la avenida Japón

En el tercer anillo zona de la avenida Japón en Santa Cruz una joven fue víctima de robo de su celular cuando salía de su universidad, antisociales a bordo de una motocicleta, se lo quitaron de la mano mientras ella caminaba.

Según las imágenes, los sujetos a bordo de una motocicleta le robaron al vuelo el celular.

“He sido víctima de este atraco, estaba saliendo de la universidad y me dirigía al gimnasio”, relató la víctima.

“Fue en cuestión de segundo cuando saque mi celular para ver que placa era el móvil que había pedido fue ahí cuando me arrebatan el celular”, agregó.

Cámaras de vigilancia captaron a los delincuentes merodeando la zona. “Los dos estaban con casco, uno tenía azul el que manejaba y el de atrás un pantalón café. Ambos estaban en una moto”, indicó la joven.

La afectada señaló que los hechos de inseguridad son frecuentes en la zona, pide mayor presencia de la policía, porque hay horas que se vuelve bastante peligroso.

“Más seguridad por la zona, los vecinos nos comentaban que no es la primera vez, días antes le habían robado a una chica y también robaron una moto”, concluyó la víctima.

