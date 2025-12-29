TEMAS DE HOY:
hombre desaparecido Mujer hallada en freezer Violencia Familiar

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz: vías expeditas y control reforzado por feriado largo de fin de año

Autoridades de Tránsito informaron que la mayoría de las carreteras que conectan Santa Cruz con el interior y exterior del país están expeditas, aunque recomiendan precaución en la vía antigua a Cochabamba. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/12/2025 20:21

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Ante el incremento de viajes por el feriado largo de fin de año, autoridades de Tránsito informaron que las carreteras que conectan Santa Cruz con el interior y exterior del país se encuentran, en su mayoría, expeditas.

El director de Tránsito de la Terminal Bimodal señaló que actualmente no se registran bloqueos ni cortes en las principales rutas.

Sin embargo, recomendó circular con mucha precaución por la carretera antigua a Cochabamba, donde, debido a trabajos que realiza la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) tras desastres naturales, se está habilitando solo un carril de ida y vuelta.

En cuanto al resto del país, la autoridad confirmó que las vías hacia el sur, que conectan con Yacuiba y Tarija, así como las rutas hacia Paraguay y Argentina, se encuentran totalmente expeditas.

De igual manera, la carretera nueva a Cochabamba, la ruta hacia Beni y Pando presentan normal transitabilidad.

 

También se reportó circulación sin inconvenientes hacia la Chiquitanía y el Brasil, en los tramos a Puerto Quijarro y Puerto Suárez.

Respecto a los controles por las fiestas de fin de año, Tránsito ejecuta el plan operativo “Esperanza y Seguridad”, dispuesto por el Comando General de la Policía Boliviana.

Este trabajo se realiza de manera coordinada con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la Gobernación y la administración de la Terminal Bimodal.

Asimismo, unidades especializadas como la Felcc, Felcn, Felcv e Interpol refuerzan los controles para garantizar la seguridad de los pasajeros.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD