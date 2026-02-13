Dólar paralelo: así se movió la cotización durante la segunda semana de febrero

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo de Bolivia mostró fluctuaciones moderadas durante la segunda semana de febrero, de acuerdo con los reportes diarios del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Entre el lunes 9 y el viernes 13 de febrero, la divisa se movió dentro de un rango estrecho, sin cambios abruptos, en un contexto donde el acceso a dólares por canales oficiales continúa siendo limitado, lo que mantiene a este indicador como referencia para distintos sectores y para la población.

Cotización día por día

Lunes 9 de febrero

Venta: Bs 9,13 | Compra: Bs 9,15

Martes 10 de febrero

Venta: Bs 9,13 | Compra: Bs 9,15

Miércoles 11 de febrero

Venta: Bs 9,11 | Compra: Bs 9,12

Jueves 12 de febrero

Venta: Bs 9,21| Compra: Bs 9,14

Viernes 13 de febrero

Venta: Bs 9,15 | Compra: Bs 9,14

