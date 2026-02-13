Aprehenden en La Paz a sospechoso de producir material de abuso infantil en Tipuani, La Paz

La Fiscalía informó que un joven de 19 años fue aprehendido en las últimas horas, investigado por la presunta comisión de delitos vinculados a abuso sexual infantil en el municipio de Tipuani, La Paz. El caso involucra a dos niños de siete y cuatro años y se remonta a hechos ocurridos en 2025.

La Fiscal Superior en Razón de Género, Alejandra Rocha Villarroel, señaló que la investigación se inició de oficio en el marco de los mecanismos de cooperación internacional previstos en la Ley N° 1636, orientada a la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

“Se inició una investigación de oficio que derivó en la identificación de un sospechoso y dos víctimas menores de edad en el departamento de La Paz”, informó Rocha.

Investigación por material de abuso infantil

El proceso fue impulsado por la Fiscalía Superior en Razón de Género y la Unidad Especializada en la Gestión y Tratamiento de Material de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes (MASNNA).

De acuerdo con el reporte oficial, se detectó la existencia de material de abuso sexual infantil producido en 2025 en Tipuani. Las imágenes habrían sido registradas presuntamente por el propio investigado.

Allanamiento y activación de protocolos

La mañana del 11 de febrero, la Fiscalía Departamental de La Paz y la Policía Boliviana ejecutaron un allanamiento en un domicilio de la ciudad de La Paz, donde lograron la aprehensión de Eyder B.V.

En el operativo también se identificó a los dos menores afectados y se activaron de inmediato los protocolos de protección y atención integral para resguardar su integridad.

El Ministerio Público anunció que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a ley.

