Real Potosí espera sorprender en los cuartos de final

Esta noche en Que No Me Pierda, estuvo presente el director técnico de Real Potosí, Cleibson Ferreira, y comentó que están bastante motivados por jugar frente a Bolívar en los cuartos de final del torneo de verano, y esperan ser la sorpresa frente a Bolívar.

Ferreira nos menciona que no cambiaría de rival porque cuando se tiene un adversario fuerte, siempre reluce lo mejor de los jugadores. Será un reto importante después del ascenso al profesionalismo.

“Es un partido más difícil que el otro; Real Potosí está en buen camino, con bastante organización y profesionalismo, con jugadores motivados. Es un reto muy fuerte para nosotros y Bolívar también tendrá dificultades en el encuentro; no será tan fácil como están pensando”, sostuvo el director técnico.

Ferreira sostiene que hay bastante talento en la juventud del país, pero se cometen errores en la formación de los jugadores, para que ese atleta no se pierda en las bebidas u otras tentaciones. También se tiene que trabajar para dar condiciones para que los jóvenes se dediquen 100% al fútbol.

Real Potosí retorna al seno del profesionalismo después de cuatro años, un evento resaltante para el departamento.

Mira la programación en Red Uno Play