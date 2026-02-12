Vinicius Jr: "Mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad desde niño"

El jugador brasileño del Real Madrid, Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, conocido como Vinicius Jr, destacó en una entrevista la importancia del fútbol en su vida y la influencia de su padre en su carrera deportiva, para la que, según explicó, fueron fundamentales sus enseñanzas.

“Mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad desde niño”, señaló en una entrevista concedida a la revista GQ.

Durante la conversación, el futbolista nacido en Sao Gonçalo (estado de Río de Janeiro) resaltó la figura de su progenitor y los métodos que utilizaba en su educación.

“Me ponía metas. Al principio tenía que marcar veinte goles o dar diez asistencias para poder comprar el reloj”, relató.

A pesar de cumplir esos objetivos, confesó que, en la actualidad, todavía consulta a su padre antes de adquirir un reloj.

En un tono personal, el delantero también subrayó la importancia de escuchar a las personas mayores, ya que considera que eso le permite “ser mejor persona y disfrutar de las cosas” que realiza y vive en el día a día, debido a la experiencia que le aportan.

Vinicius debutó en 2017 con el primer equipo del Flamengo y se consolidó como una de las principales promesas juveniles del club. Posteriormente, en 2018, llegó al Real Madrid, donde actualmente atraviesa su octava temporada.

Para el futbolista, el fútbol representa una parte esencial de su vida, por lo que se mostró agradecido por todo lo que le ha brindado.

“Cuando juego al fútbol me olvido de todos los problemas que me pasan fuera y estoy muy feliz”, explicó, y añadió que lo más importante para él es “dar alegrías”, tanto al equipo como a la afición.

Asimismo, para remarcar la relevancia del deporte en su vida, afirmó que, incluso durante sus descansos, el fútbol “no para”, ya que también lo practica con sus amigos “de toda la vida”.

“El fútbol es una gran parte de mi vida, me ha dado mucho y por eso le estoy muy agradecido”, concluyó el jugador del Real Madrid.

Junto con el deporte, otra de sus pasiones es la moda, ámbito en el que asegura tener un estilo propio. “Mi estilo va como la moda, va cambiando. No le gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta y cada uno se viste a su manera”, afirmó. EFE

