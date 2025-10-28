Vinicius Jr. y Virginia Fonseca oficializan su relación con románticas fotos

Vinicius Jr. y Virginia Fonseca hicieron pública su relación sentimental tras meses de especulaciones, compartiendo en redes sociales una serie de fotografías que confirmaron su romance. Las imágenes mostraron una habitación de hotel decorada con pétalos de rosa y un globo con la palabra “LOVE”, además de gestos románticos de la influencer, lo que dio fin a la etapa de incertidumbre mediática sobre su vínculo.

El anuncio se produce semanas después de que Vinicius Jr. fuera protagonista de un episodio polémico durante el Clásico ante el Barcelona, cuando manifestó su descontento al ser sustituido en el minuto 70 del partido y caminó hacia los vestuarios expresando su frustración.

Meses atrás, ambos habían atravesado un distanciamiento. Vinicius Jr. reconoció públicamente su descuido en la relación y ofreció disculpas a Fonseca, mientras que la influencer había declarado en su momento que “ya no estamos juntos”. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la pareja está reconstruyendo su vínculo con más madurez y menos exposición mediática.

Desde la reconciliación, Virginia Fonseca ha acompañado al futbolista en varios compromisos, incluyendo partidos en el Santiago Bernabéu y eventos sociales junto a amigos cercanos como Éder Militão y Tainá Castro. Sus apariciones públicas recientes en Madrid y Mónaco han reforzado la percepción de que la relación atraviesa un momento estable.

La oficialización del romance ha generado un intenso debate en redes sociales, con seguidores divididos entre quienes celebran la reconciliación y quienes cuestionan la rapidez del reencuentro. Este nuevo capítulo marca un momento importante en la vida personal de Vinicius Jr., alejando la atención de su polémica en el campo hacia su vida fuera de él.

