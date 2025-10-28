¡Tragedia! Portero del Inter de Milán atropelló a un anciano en silla de ruedas

Josep Martínez, portero español y segundo guardameta del Inter de Milán, protagonizó un lamentable suceso este martes al atropellar a un anciano de 81 años que se desplazaba en silla de ruedas cerca de la ciudad deportiva del club italiano, según reportaron medios locales. El hombre falleció de manera inmediata, mientras que el futbolista quedó en estado de shock.

El accidente ocurrió a las 9:30 horas en Fenegrò, localidad de la provincia de Como. Según informa La Repubblica, los servicios de emergencia intentaron salvar al hombre, pero lamentablemente no pudieron hacer nada. Las primeras investigaciones indican que el anciano podría haber cruzado al carril contrario por un despiste, lo que provocó el choque.

Al lugar acudieron rápidamente los Carabinieri y los servicios de emergencia. De acuerdo con los medios italianos, se reconstruyó inicialmente que el hombre abandonó el carril bici para cruzar hacia el carril contrario, interponiéndose al vehículo del portero. La policía continúa investigando el accidente y no descarta la posibilidad de una enfermedad repentina del anciano.

Josep Martínez se detuvo de inmediato para prestar primeros auxilios y colaboró con las autoridades. Según La Gazzetta dello Sport, el guardameta salió ileso del accidente, aunque se encontraba conmocionado.

En señal de duelo, el Inter de Milán decidió cancelar la rueda de prensa del entrenador Cristian Chivu, prevista para las 14:00 horas, como previa al partido contra Fiorentina por la Serie A. Martínez, que es el segundo portero detrás de Yann Sommer, ha disputado dos partidos de la temporada italiana, frente a Sassuolo y Cagliari.

