Director de Chonchocoro y seis funcionarios arrestados tras fuga de reos brasileños

Esta mañana, el director de la cárcel de Chonchocoro, Brayan López, y otros seis funcionarios del penal, entre ellos el gobernador y el jefe de seguridad, fueron arrestados tras la fuga de dos reos brasileños de alta peligrosidad, informó el Ministerio Público.

La fuga ocurrió cerca de las 03:30, cuando los internos Jangledson de Oliveira y Oscar Junior Terra, ambos vinculados con la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), escaparon utilizando una escalera.

El director nacional de Seguridad Penitenciaria, Juan Carlos Rebollo, indicó que los reos presentan antecedentes por hechos violentos graves, por lo que su búsqueda fue catalogada como prioridad máxima.

Se activaron protocolos de recaptura y coordinación internacional con fuerzas de seguridad de Brasil. Además, se implementó el Plan Z, que contempla:

Despliegue policial en puntos estratégicos de La Paz y zonas sensibles.

Controles fijos y móviles, patrullajes preventivos y operativos de verificación de identidad en carreteras y terminales.

Difusión de las características de los fugitivos a unidades policiales, puestos fronterizos y divisiones de investigación.

Los reos que fugados cuentan con antecedentes de hechos peligrosos:

Jangledson de Oliveira , alias “Nem da Gerusa”, cuenta con antecedentes por asesinato, financiamiento de organizaciones criminales y narcotráfico , vinculado a al menos 10 homicidios en Brasil. En Bolivia fue acusado en 2018 de participar en el secuestro y asesinato de Willy Pedraza Rivero.

Oscar Junior Terra estaba recluido en Palmasola desde abril de 2024 por tentativa de asesinato y fue vinculado como autor intelectual en la muerte del recluso Remberto López y del juez Wilber Cruz en Cochabamba.

Las autoridades reiteraron que la búsqueda continuará hasta recapturar a ambos internos, mientras se investigan responsabilidades dentro del penal.

