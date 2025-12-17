TEMAS DE HOY:
Policial

Hallan 25 paquetes de sustancias controladas en un bus en Santa Cruz; hay tres aprehendidos

De acuerdo con información preliminar, el cargamento presuntamente tenía como destino final la República del Paraguay.

Charles M. Flores

17/12/2025 11:24

Hallan 25 paquetes de sustancias controladas en un bus en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un operativo ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) permitió el hallazgo de 25 paquetes de sustancias controladas al interior de un bus estacionado en un garaje ubicado en el cuarto anillo de la avenida Sudamericana, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con información preliminar, el cargamento presuntamente tenía como destino final la República del Paraguay, por lo que no se descarta que el caso esté vinculado a una posible red de tráfico internacional de drogas.

Como resultado de la intervención policial, tres personas fueron aprehendidas y trasladadas a dependencias de la Felcn, donde permanecen a disposición del Ministerio Público mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Paralelamente, los agentes antidroga procedieron al allanamiento del garaje, donde se lleva a cabo la toma de declaraciones a los propietarios y trabajadores del lugar, con el objetivo de determinar su grado de participación o conocimiento sobre el hecho.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

